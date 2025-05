Conclave: A relação dos cardeais com as redes sociais

CIDADE DO VATICANO, 4 MAI (ANSA) – Por Fausto Gasparroni – Um pré-conclave “paralelo” está acontecendo nas redes sociais entre os usuários, enquanto é aguardado que os cardeais eleitores silenciem seus celulares, tablets e computadores quando entrarem na Capela Sistina para a aguardada assembleia de 7 de maio.

No conclave de 2013, não faltaram religiosos presentes nas redes sociais, principalmente no então Twitter. No entanto, agora há ainda mais cardeais que se adaptaram aos tempos e se comunicam com seus seguidores por meio de plataformas como X, Facebook e Instagram.

Entre os mais ativos está o cardeal de Nova York, Timothy Dolan, que, desde sua chegada a Roma, após a morte do papa Francisco, atualiza todos os dias as suas contas.

“Estou prestes a entrar na Sala Paulo VI, bem ao lado da Basílica de São Pedro. É aqui que nós, cardeais, nos reunimos atualmente, aguardando o conclave. Obrigado por permanecer em contato durante esses dias tão importantes para a vida da Santa Madre Igreja”, escreveu Dolan no X.

O americano fez diversas outras postagens que reuniram dezenas de milhares de retuítes, como na passagem da Porta Santa, no funeral de Mario Bergoglio e na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, durante uma visita ao túmulo do pontífice argentino.

“Olá novamente da Cidade Eterna. É segunda-feira de manhã e estou me preparando para ir trabalhar. Só queria dizer que, embora este seja um momento excepcional na vida da Igreja, é também um momento em que a oração vem em primeiro lugar. Se não basearmos nosso trabalho na oração, estaremos em apuros”, disse o religioso em outro post.

Também ativos nas mídias, mas com menos frequência de postagens, estão os cardeais Vincent Nichols, Robert Sarah, Sean O’Malley, Leonardo Sandri, Blase Cupich, Michael Czerny e Mario Grech.

De acordo com um estudo recente, no entanto, o cardeal filipino Luis Antonio Tagle, cujo vídeo de 2019 cantando “Imagine”, de John Lennon, se tornou viral nos últimos dias, é o religioso com mais presença nas redes sociais entre os favoritos para suceder Francisco.

Entre 21 e 23 de abril, segundo uma análise da empresa Arcadia, o asiático registrou no X aproximadamente 149 mil menções e tem uma página verificada no Facebook, seguida por mais de 600 mil usuários.

Atrás de Tagle aparece o ganês Peter Turkson, que também possui o selo de verificado no Facebook e soma pouco mais de 77 mil seguidores no antigo Twitter.

Os italianos Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, contudo, não possuem contas em redes sociais, mas quem gera mais engajamento é o secretário de Estado do Vaticano, com pouco mais de 40 mil menções. (ANSA).