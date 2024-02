Concessões no crédito livre sobem 8,2% em dezembro ante novembro, afirma BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 9:07 Para compartilhar:

As concessões dos bancos no crédito livre subiram 8,2% em dezembro ante novembro, para R$ 535,1 bilhões, informou nesta terça-feira, 6, o Banco Central (BC). No acumulado de 2023, o aumento foi de 4,2%. Estes dados não levam em conta ajustes sazonais.

No crédito para pessoas físicas, as concessões caíram 2,5% em dezembro, para R$ 270,3 bilhões. Em 2023, houve alta de 9,2%. Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões aumentaram 21,7% em dezembro ante novembro, para R$ 264,8 bilhões. Nos 12 meses de 2023, porém, houve um recuo de 1,4%.

Estoque

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 1,4% em dezembro, para R$ 5,782 trilhões. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central, o saldo aumentou 7,9% em 2023. Na comparação com novembro, houve alta de 0,7% no estoque para pessoas físicas e avanço de 2,6% no estoque para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre subiu 1,8% no último mês de 2023, enquanto o crédito direcionado apresentou alta de 0,9%.

No crédito livre, houve elevação de 0,3% no saldo para pessoas físicas em dezembro. Para as empresas, o estoque aumentou 3,8% no período.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 52,8% para 53,2% na passagem de novembro para dezembro.

