Concessionárias poderão buscar selo verde em três novas ferrovias

O movimento para que três novas ferrovias obtenham ‘selo verde’ avançou dentro do governo. O Ministério da Infraestrutura informou que recebeu nesta semana da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) o processo que habilita os projetos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) e da Ferrogrão para serem elegíveis a esse benefício. Segundo a pasta, o trabalho serve como uma avaliação prévia de que os empreendimentos seguem os parâmetros da Climate Bonds Initiative (CBI), organização internacional que se dedica à certificação de iniciativas sustentáveis.

Com isso, as futuras concessionárias, quando assumirem as vias, poderão buscar essa certificação e, a partir disso, acessar financiamento no mercado de green bonds. Em nota, o ministério explicou que o “Programa de Novas Ferrovias” é o documento base que comprova o atendimento de padrões previstos pela CBI para a certificação.

De acordo com a pasta, o processo aponta que a Ferrogrão deve emitir 77% menos de CO2 na atmosfera, em relação ao que é lançado atualmente em razão do transporte rodoviário. Os critérios do CBI estabelecem que a redução deve ser de, no mínimo, 25%. O estudo feito estima ainda que, no caso da Fico e da Fiol, essa queda fique entre 74% e 84%.

O governo pretende realizar ainda neste ano os leilões da Fiol, que liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia, e da Ferrogrão, projetada para cortar os Estados do Mato Grosso e do Pará e ser o principal centro de escoamento de grãos de MT. O certame da Fico ainda não tem data prevista.

