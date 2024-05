Concerto com visual arrojado traz Villa-Lobos em versão minimalista

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 24/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Os admiradores do maestro Heitor Villa-Lobos têm a oportunidade de conhecer uma versão renovada de suas obras. Concebido para oferecer uma leitura alternativa das peças do maior compositor brasileiro, o concerto Voos de Villa — Impressões Rápidas Sobre Todo o Brasil foi elaborado pelo maestro Gil Jardim em parceria com a designer de palco Anna Turra. A dupla criou uma experiência multimídia que explora as inúmeras formas de Villa expressar a sua brasilidade. Além do visual arrojado, o espetáculo apresenta versões musicais interessantes. As obras sinfônicas foram vertidas de forma surpreendente para o formato camerístico. O maestro Gil Jardim trabalhou na adaptação de clássicos como o Uirapuru e as Bachianas Brasileiras nº 4, arranjos originalmente com densa orquestração, para um grupo instrumental de apenas 16 músicos, composto por apenas um instrumento de cada naipe, no contexto de uma orquestra sinfônica moderna. Para completar a sonoridade, dois consagrados percussionistas, Ari Colares e Paulo Santos, fundador do grupo Uaktí, ampliam a ambiência sonora no palco; Lello Bezzera colabora com as programações eletrônicas. O espetáculo está em cartaz no Teatro Bravos, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de maio. Após a capital paulista, a turnê segue para o Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

O mestre como inspiração

O compositor é presença constante na carreira de Gil Jardim (foto), que lançou o livro O Estilo Antropofágico de Heitor Villa-Lobos e gravações premiadas com o Diapason d’Ór, oferecido pela revista francesa Diapason. Para o maestro, todos os projetos que abordam sua vida são bem-vindos. “Mesmo com a avalanche de informação que recebemos hoje, é bom lembrar que a obra de Villa-Lobos não chega sozinha às casas dos brasileiros”, explicou.

Para Ler

Radioativas: As Mulheres que Lutaram Contra o Tempo, de Kate Moore, narra o drama das funcionárias nas fábricas de relógio que foram expostas ao elemento rádio. Quando começaram a adoecer, deram início a uma corajosa luta por justiça e direitos trabalhistas.

Para Ver

O documentário Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo (Netflix) lembra a ascensão e queda do site de relacionamentos voltado para traições conjugais. Em 2015, hackers roubaram os dados e divulgaram as informações dos assinantes.

Para ouvir

Beth Gibbons, ex-vocalista do Portishead, lança o ótimo álbum solo Lives Outgrown (Formusic). Produzido por James Ford, do Arctic Monkeys e Depeche Mode, traz belas e melancólicas canções que se tornaram sua marca registrada.

Cinema

Novo episódio da saga Mad Max

A história cinematográfica de Mad Max ganha um novo capítulo: estreia Furiosa, com Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) interpretando uma versão mais jovem da personagem vivida por Charlize Theron no longa anterior. O enredo se passa décadas após o planeta colapsar, quando a protagonista é sequestrada por uma gangue de motoqueiros liderada por Dementus (Chris Hemsworth). O filme é a quinta parte da distopia criada em 1979 por George Miller que, aos 79 anos, surpreende pelo frescor na direção e uso criativo da tecnologia.

Exposição

Arte e ativismo do Chile

Uma das fundadoras do lendário movimento mundial Artistas pela Democracia, criado nos anos 1970 para criticar os regimes autoritários, a chilena Cecilia Vicuña ganha sua primeira grande mostra brasileira na Pinacoteca de São Paulo. Sonhar a Água – Uma Retrospectiva do Futuro reúne 200 obras que abrangem suas seis décadas de produção. Boa parte de sua temática é dedicada à geografia de seu país natal, em especial a Cordilheira dos Andes, além das causas feministas e indígenas. Em cartaz no espaço Pina Contemporânea até 15/9.

Show

Cresce o fenômeno Bruno Mars

A empatia entre Bruno Mars e o público brasileiro, que lhe rendeu o apelido de “Bruninho”, continua em expansão. Após os ingressos para os quatro shows do cantor no estádio do Morumbi se esgotarem rapidamente, a produção anunciou mais dois shows extras, no mesmo local, nas datas 4 e 5 de outubro. Isso significa que, apenas na capital paulista, o artista havaiano será visto por mais de meio milhão de pessoas. Foram anunciadas ainda novas apresentações no Rio de Janeiro (em 16 e 20/10), Curitiba (1/11) e Belo Horizonte (5/11).

Gastronomia

Em SP, o maior festival do mundo

Popular em metrópoles como Londres, Paris, Roma e Dubai, o maior evento gastronômico do mundo chega a sua 8ª edição em São Paulo. O festival Taste acontece no Parque Villa-Lobos, entre 24 de maio e 9 de junho, sempre aos fins de semana, de sexta-feira a domingo. Além da participação dos restaurantes mais renomados do País, o destaque fica por conta das mais de 120 aulas gratuitas, degustações e palestras com chefs famosos, entre eles Rita Lobo, Rodrigo Oliveira, Claude Troisgros, Henrique Schoendorfer e Mike Johnson.