Conceição diz que o time está pronto para a Série B após jogos-treinos contra Boa Esporte e Boa Vista-RJ A Raposa fez os trabalhos em duas etapas neste sábado e entra na parte final para a estreia no Brasileiro da Segunda Divisão, contra o Confiança, no dia 29 de maio

O Cruzeiro encerrou o sábado, 22 de maio, de jogos-treinos com uma vitória e um empate, A Raposa encarou o Boavista-RJ, na parte da manhã e à tarde o Boa Esporte. O duelo diante do time fluminense terminou em 1 a 1. Rafael Sobis marcou para o time azul, enquanto Douglas Pedroso empatou para a equipe do Rio de Janeiro.

Já a partida contra o rival mineiro, o Boa Esporte, acabou em 2 a 0 a favor do time celeste. Stênio marcou os dois gols cruzeirenses. Felipe Conceição usou os jogadores considerados titulares na primeira parte do trabalho e contra o Boa, os reservas assumiram os postos em campo, derrotando a equipe do interior mineiro.

O técnico Felipe Conceição elogiou a equipe e afirmou que o Cruzeiro está pronto para começar bem a Série B do Brasileirão.

-O time já tem um padrão, a gente sabe o que vai colocar dentro de campo contra qualquer adversário. Estamos preparados para iniciar a Série B. Buscamos atletas que nos dessem uma adaptação rápida. Esta semana foi de preparação, para dar uma carga mais forte (aos treinamentos). Estou satisfeito pela movimentação, pelo conteúdo de jogo-disse Conceição.

O Cruzeiro estreia na Série B no dia 29 de maio, sábado, contra o Confiança-SE, em Aracaju. A delegação azul embarca na quarta-feira , 26, para se ambientar ao campo do time sergipano, um fator que prejudicou a Raposa na temporada 2020.

