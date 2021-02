Conca é o primeiro atleta a ter tênis de golfe personalizado por artista Sancler “Graffit” Ex-jogador fez pedido especial e ganhou modelo exclusivo

“Nem como jogador de futebol tive uma chuteira tão bonita como esse tênis para jogar golfe, é uma arte’. Foram essas as palavras de Darío Conca, ex-jogador do Fluminense, Vasco e Flamengo, ao receber em mãos na tarde desta quarta-feira (10), na Barra da Tijuca, o tênis feito por Sancler especialmente para ele.

A peça que viajou do Japão – onde o artista reside – até o Brasil foi personalizada aos gostos do Conca, como explica o ídolo do tricolor carioca.

– Eu gosto dos animais e principalmente do leão, por isso a escolha, junto com o ‘sunset’ que eu também gosto – contou.

Segundo Conca, a relação com o golfe vem dos tempos em que ainda jogava futebol, despertando o interesse de praticar o esporte durante seus dias de camisa 10.

– Tinha um desejo de praticar e participar, já que sempre foi algo que me interessou nas concentrações dos jogos de futebol, então depois que me aposentei comecei a treinar e jogar – disse.

Ainda segundo o ex-jogador, foi seu empresário Allan Jesus, da ASJ Consultoria, que apresentou o trabalho do Sancler para ele.

– O trabalho dele é algo único, uma coisa que nunca esperei na minha vida, estou honrado e feliz – concluiu Conca.

