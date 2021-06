Conass: Brasil tem novo recorde diário, com 115.228 novos casos de covid em 24h

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, mais um recorde diário de novos casos de covid-19, com 115.228 infecções identificadas em 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quarta-feira, 23. A marca supera a anterior, de 25 de março, quando foram relatados 100.736 diagnósticos.

Com os registros, 18.169.881 casos confirmados de covid-19 foram registrados no País desde o início da pandemia. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 2.392 mortes em decorrência da doença em 24 horas, totalizando 507.109 óbitos.

