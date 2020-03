Conab vai realizar pesquisa sobre estoque privado de café a partir de 1º de abril

São Paulo, 27 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou nesta sexta-feira, 27, os preparativos para a pesquisa dos estoques privados de café, com o envio das senhas de acesso aos produtores, indústrias e armazenadores do produto em todo o País. O recebimento permite a entrada no Sistema de Pesquisa de Estoque Privados (Sipesp), que ficará aberto para o preenchimento das informações a partir do dia 1º de abril até o dia 26 do mesmo mês.

A Conab destaca em comunicado que a pesquisa deve ser preenchida por todos os armazenadores do grão, incluindo as indústrias. Aqueles que não têm cadastro no Sipesp ou não receberam as senhas de acesso, podem baixar o formulário Boletim de Levantamento de Estoque – Café – 2020, disponível no site da Companhia.

Com as informações preenchidas, o documento deverá ser enviado para o e-mail estoque-privado@conab.gov.br, respeitando a data limite.

Segundo a Conab, as informações deverão ter como data base os estoques do dia 31 de março de 2020, sem incluir o produto da nova safra. Os volumes são informados separadamente, por unidade armazenadora, cadastrada ou não, e por tipo (arábica ou conilon). Mesmo aqueles que não tinham estoques na data de referência devem realizar o procedimento e lançar a informação de estoque zerado no sistema.

A Conab explica que a pesquisa de estoques privados de café, realizada anualmente, contribui para o planejamento governamental e para a formulação de políticas públicas de fomento à produção e à produtividade agrícola e que garantam regularidade do abastecimento alimentar. O levantamento será feito em todas as regiões do País e vai mostrar o estoque final do produto da safra 2019.