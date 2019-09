Conab vai doar 60 t de alimentos para 691 famílias indígenas do RN

São Paulo, 16 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai doar 2.700 cestas de alimentos, o equivalente a 60 toneladas de produtos, a um total de 691 famílias indígenas do Rio Grande do Norte, a partir desta semana. A execução desta política pública tem como objetivo garantir a regularidade do abastecimento a famílias em situação de vulnerabilidade social, informa a Conab, em comunicado.

A demanda partiu da Fundação Nacional do Índio (Funai). As doações contemplarão, nesta primeira etapa, 95 famílias do município de Baía Formosa, 160 famílias de Goianinha, 83 de Macaíba, 314 de João Câmara e 39 de Assú.

A ação de distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos é resultado de uma parceria entre a estatal e o Ministério da Cidadania (MC). As cestas serão entregues pela Conab e distribuídas por representantes de cada comunidade indígena. As próximas etapas serão realizadas nos meses de outubro e novembro.

Cada cesta contém 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 2 kg de farinha de mandioca, 2 kg de açúcar, 1 kg de macarrão, 1 kg de flocos de milho, 1 kg de leite em pó integral e 1 litro de óleo, totalizando 22 kg em cada uma.