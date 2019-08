Conab vai atualizar informações sobre safra 2018/19 em Alagoas nesta semana

São Paulo, 27 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai atualizar as informações sobre a safra 2018/2019 de grãos em 12 municípios de Alagoas nesta semana. Os dados farão parte do 12º e último levantamento realizado em todo o País, o qual será divulgado em 10 de setembro.

A fase de coleta no Estado será encerrada no sábado, 31.

Conforme a estatal, durante o trabalho de campo serão pesquisadas as áreas e produtividades das culturas de milho, soja, arroz, feijão-fradinho e feijão comum cores, além de serem levantadas também, informações sobre o clima, crédito agrícola, qualidade das lavouras, aspectos sanitários e de comercialização dos grãos. As informações são obtidas junto aos produtores rurais e informantes cadastrados no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Safras do estado, entre outros.

O levantamento é realizado nos municípios de Maceió, Arapiraca, Anadia, Taquarana, Campo Alegre, Porto Calvo, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Penedo, Palmira dos Índios, Viçosa e União do Palmares.

get_the_ID():991506