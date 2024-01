Conab vai a campo para levantamento da safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 12:12 Para compartilhar:

Brasília, 24 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que seus técnicos realizam até o próximo sábado, 27, pesquisa de campo para o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24. Os dados coletados serão divulgados em 8 de fevereiro na atualização mensal da safra feita pela companhia.

O acompanhamento inclui as culturas de verão, como feijão e soja que estão sendo colhidas, e as de inverno, como o milho de segunda safra, que está sendo plantado.

As visitas técnicas presenciais ocorrem em São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Piauí e Paraná, disse a Conab na nota.

Nos demais Estados, a companhia realiza levantamento remoto. No seu último levantamento, de 10 de janeiro, a companhia estimou que a safra brasileira de grãos deve alcançar 306,4 milhões de toneladas.

