Conab retoma programa de venda de milho em balcão no Amazonas

São Paulo, 22 – O governo retomou a comercialização de milho no âmbito do Programa de Vendas em Balcão (ProVB) nesta semana no Amazonas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram liberadas um total de 267 toneladas do grão aos criadores amazonenses, que utilizam o produto na ração animal.

De acordo com a estatal, o programa está disponível para todo o Estado e já atende a criadores de 18 municípios: Autazes, Barreirinha, Careiro, Careiro da Várzea, Eirunepé, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.

A Conab explica que a venda é realizada por meio de Autorização de Liberação de Estoque Público (Alep), ferramenta usada pelo governo federal para regulação de mercado. Até o dia 30 de novembro, o quilo do milho na região será de R$ 0,90. O produto é vendido em saca de 50 kg, com valor fixado em R$ 44,75.

Para participar do programa, os criadores rurais de pequeno porte (avicultores, suinocultores, bovinocultores, caprinocultores, ovinocultores, bubalinocultores e coturnicultores) devem ter Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa e realizar seu registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), no Portal da Conab.