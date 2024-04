Conab realizará na quinta-feira, 11, leilão para contratação de frete

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 13:20 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará, na quinta-feira, 11, uma nova contratação de serviço de transporte para remoção de 6.200 toneladas de milho dos estoques públicos. O pregão será realizado a partir das 9 horas (de Brasília) por meio do Sistema de Comercialização Eletrônico da Conab (Siscoe).

As cargas estão localizadas no município de Nova Ubiratã, em Mato Grosso, e Bom Jesus de Goiás, em Goiás. Terão como destino os municípios de Rio Branco (AC), Ananindeua (PA), Maceió (AL), Monteiro (PB), Floriano (PI), Iguatu (CE), Juazeiro do Norte (CE), Russas (CE), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Colatina (ES) e Boa Vista (RR).

Segundo a estatal, o objetivo da operação é abastecer o Programa de Venda em Balcão (ProVB), desenvolvido pela companhia. Por meio do Programa, a Conab oferta milho a preços competitivos aos criadores rurais de pequeno porte.