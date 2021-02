Conab realizará mais um leilão de frete para cerca de 10 mil t de milho

São Paulo, 12 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou nesta sexta-feira, 12, em nota, que vai realizar mais uma operação para contratação de frete de milho. O novo pregão ocorrerá na sexta-feira, dia 19, e deverá remover cerca de 10 mil toneladas do grão de estoques públicos.

O grão encontra-se armazenado em unidades do município de Sorriso (MT) e o destino são os seguintes Estados: Ceará (Russas e Igatu), Pernambuco (Arcoverde), Piauí (Parnaíba), Rio Grande do Norte (Umarizal), Rio Grande do Sul (Marau e Cruzeiro do Sul), Santa Catarina (Braço do Norte).

