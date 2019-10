Conab realizará leilão de PEP e de Pepro para produtor do RS

São Paulo, 11 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou na quinta-feira, 10, os editais de leilão de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), que vão oferecer subvenções para o escoamento de 20 mil toneladas da laranja in natura, da safra 2019/2020, do Rio Grande do Sul para qualquer região do País. As operações serão realizadas na próxima quinta-feira, 17, por meio do Sistema Eletrônico de Comercialização da Conab.

A Conab explica em comunicado que, no caso do Pepro, o arrematante do leilão deve ser o próprio produtor ou sua cooperativa, que receberá o incentivo desde que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o preço mínimo (ou o valor de referência definido pelo governo) e o valor do Prêmio Equalizador. Também, deve fazer o escoamento da laranja nas condições exigidas pelo edital.

Já o PEP dá oportunidade de prêmio para que beneficiadores e agroindústrias adquiram o produto diretamente do produtor rural ou de sua cooperativa pelo preço mínimo prefixado, complementando a operação com a entrega do produto para fora do Estado, neste caso da laranja. O limite é de 50 toneladas por adquirente e o valor do prêmio é de R$ 0,0909 por quilo do produto.

Os interessados nos leilões devem cumprir algumas exigências, como prazos para comprovação estar cadastrado em bolsas de mercadorias e estar em situação regular perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi) e em outros.