Conab realizará distribuição de cestas de alimentos no Acre neste mês

São Paulo, 4 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai distribuir cerca de 1,8 mil cestas de alimentos para populações em situação de insegurança alimentar no Acre durante este mês. Entre os beneficiários estão indígenas do Vale do Juruá e do Purus, que abrangem os municípios acrianos de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Manoel urbano e Santa Rosa, informa a companhia em comunicado.

As cestas são compostas por arroz beneficiado, feijão, açúcar cristal, óleo de soja, farinha de mandioca, leite em pó e macarrão e flocos de milho. Cada cesta pesa 22 quilos. A distribuição ocorrerá em 4 etapas distintas, todas previstas para ocorrerem ainda este mês.

A ação faz parte de operação realizada em parceria com o Ministério da Cidadania. A política pública tem como objetivo possibilitar que povos tradicionais em situação de vulnerabilidade e insegurança nutricional tenham alimentos de forma regular. São beneficiários os povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, atingidos por barragens ou enchentes, entre outros.