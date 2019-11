Conab realiza no dia 26 leilões de PEP e Pepro para 5 mil toneladas do RS

São Paulo, 21 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirmou novos leilões em apoio à produção de laranja de agricultores do Rio Grande do Sul. Na próxima terça-feira, 26, serão realizados leilões para 5 mil toneladas do produto in natura da safra 2019/20, sendo 2,5 mil t por meio do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e 2,5 mil t pelo Prêmio para Escoamento de Produto (PEP).

Conforme a estatal, o preço da laranja será de R$ 0,39/quilo ou o equivalente a R$ 15,95 por caixa de 40,8 kg.

O limite oferecido por produtor rural continua de no máximo 200 toneladas, participante ou não de cooperativa.

O produto pode ser escoado para qualquer região do país.

Na última operação, realizada dia 19/11, houve negociação para 17,6% das 5 mil toneladas de laranja disponibilizadas via Pepro.