Conab realiza leilões de PEP e Pepro para borracha no próximo dia 27

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza no dia 27 os primeiros leilões públicos em apoio aos produtores de borracha dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins. Serão ofertadas 6,75 mil toneladas para o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e o mesmo volume para o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP). Foram estipulados até R$ 70 milhões para escoamento safra 2023/2024 do produto, com origem nos estados especificados e destino a qualquer localidade do Brasil.

Em nota, a Conab explica que, no caso do PEP, poderão participar das operações as usinas de beneficiamento e os comerciantes recebem o prêmio após comprovar a compra do produto pelo preço mínimo. Já no Pepro, o prêmio é ofertado ao produtor ou cooperativa que efetue a venda do produto pela diferença entre o preço mínimo e o valor do Prêmio Equalizador arrematado, e comprove o escoamento nas condições previstas no aviso do leilão. O preço mínimo da borracha natural cultivada está definido no valor de R$ 3,27/kg para o látex de campo com 31% de teor de borracha seca, e de 4,30/kg para coágulo virgem a granel com 53% de teor de borracha seca.

A estatal destaca a crise desencadeada na Europa e Ásia após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, agravada por outras tensões no Oriente Médio, o que contribuiu rapidamente para um mercado desfavorável para a borracha. É provável que os estoques do produto continuem a crescer, mantendo uma tendência de preços mais baixos, diz na nota.

