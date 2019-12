Conab realiza leilões de frete para transporte de 13 mil toneladas de milho

São Paulo, 3 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou nesta terça-feira, 3, em nota, que vai realizar leilão de frete para remover cerca de 13 mil toneladas de milho de Mato Grosso para Estados do Nordeste, Norte e Sudeste. De acordo com a nota, os leilões de seleção das transportadoras serão realizados nesta quinta-feira, 5, e na próxima terça-feira, 10, pelo sistema eletrônico da estatal.

O primeiro pregão (Aviso nº.194) é para remover 8.275 toneladas do produto que está estocado em Sapezal e Sorriso (MT) e será destinado aos municípios de Rio Branco (AC), Icó, Iguatu, Russas, Senador Pompeu e Tauá (CE), Vitória e Colatina (ES), Campina Grande (PB), Arco Verde e Petrolina (PE), Teresina e Parnaíba (PI) e Natal (RN). Já o leilão do dia 10/12 (Aviso nº 197), é complementar ao primeiro, e serão ofertadas 700 toneladas para Petrolina, em Pernambuco.

Outra operação, de 3.975 toneladas (Aviso nº.196), é restrita à participação de cooperativas e associações de transportadores autônomos, de acordo com a legislação vigente que estabelece a reserva de mercado para o setor. Estes grupos já podem entregar as documentações previstas no edital (habilitação e intenção de prestação de serviço), com data limite até o dia 10 de dezembro.

A abertura dos envelopes e a divulgação dos resultados serão realizados nos dias 11 e 13/12, respectivamente. Os preços estipulados pela Conab nesses lotes variam de R$ 239,60/t a R$ 631,75/t. Os números foram definidos conforme norma da Companhia e contemplam despesas que não integram o cálculo do Piso Mínimo, inclusive o pedágio.