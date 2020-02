Conab realiza leilão de venda de 50 mil t de milho nesta quinta-feira

São Paulo, 27 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza na manhã desta quinta-feira, 27, leilão para a venda de 50 mil toneladas de milho, direcionado a pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, ovinos, caprinos e peixes, além de cooperativas e indústrias de ração. Os preços de abertura para os 10 lotes variam de R$ 0,55 a R$ 0,56 o quilo.

Segundo a Conab, esta operação representa a reoferta do milho que seria colocado à venda no leilão que deveria ter ocorrido no último dia 5 deste mês e que foi cancelado por motivos técnicos.

As condições em que o produto se encontra, a quantidade a ser ofertada e as exigências para a participação na disputa permanecem as mesmas.

No dia 9 de março, a Conab promoverá leilão de frete para contratar a remoção de 17.360 toneladas de milhão em grãos de Mato Grosso, das regiões de Sorriso e Sapezal, para abastecer o Programa de Vendas em Balcão (ProVB) em 14 Estados de Norte a Sul do País.

Os lotes também se destinam a pequenos criadores de animais para os Estados: AC (595 t), CE (3.150 t), DF (1.750 t), ES (3.500 t), GO (280 t), MG (140 t), MA (1.050 t), PA (385 t), PB (1.050 t), PE (1.960 t), PI (1.400 t), RN 560 t), RO (1.190 t) e RS (350 t).

A Conab também realizará a contratação dos serviços de frete para a remoção de mais de 7.400 t de milho com cooperativas e associações de transportadores autônomos, de acordo com a legislação vigente que estabelece a reserva de mercado para o setor.

As instituições interessadas em participar deverão entregar a documentação exigida até o dia 16 de março, em horário comercial. O local de entrega dos envelopes é no edifício sede da Conab, em Brasília, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAS). A abertura dos envelopes será no dia 17 de março e a divulgação do resultado até o dia 24 de março.

A Conab ressalta que quem deseja participar de qualquer uma das operações deverá estar registrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), disponível no Portal da Conab.