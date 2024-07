Conab: publicada portaria com os preços mínimos da safra de verão 2024/25

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 16:47 Para compartilhar:

São Paulo, 16/07 – Foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU) a atualização dos preços mínimos para os produtos da safra de verão e culturas regionais. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em nota, os preços que constam da portaria nº 700 do Ministério da Agricultura e Pecuária valem para a safra 2024/25 e 2025.

“Os reajustes contidos na tabela atual variam entre -11,86% (no caso da soja, saca de 60 kg, em nível nacional) e 14,71% (para a amêndoa de cacau cultivado no Centro-Oeste e Norte). Para o arroz (longo fino em casca e longo em casca) houve uma variação entre 5% e 10%. No caso do Sul (exceto Paraná), corresponde a 5%. Já para Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Paraná, a variação foi de 10%”, disse a estatal.