Conab/Prohort: preço da maioria das hortaliças e frutas registra queda no atacado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 13:35 Para compartilhar:

São Paulo, 18/07 – Os preços da cenoura, da alface, do mamão e da melancia registraram queda de cerca de 20% em junho, em média, nos principais mercados atacadistas do País, mostra o 7º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 18.

A pesquisa da Conab considera as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) e hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) com maior representatividade na comercialização nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

No caso da alface, a maior diminuição de preço foi registrada na Ceasa de Recife (PE), com uma variação negativa de 46,49%. Segundo a Conab, o cenário para a comercialização desta hortaliça nos meses de junho e julho se assemelha ao registrado em maio. Mesmo com uma boa qualidade do produto, a demanda mais baixa influencia na queda dos preços.

No caso da cenoura, apenas a Ceasa de Santa Catarina e a do Ceará não registraram queda superior a 20%, sendo que em Florianópolis os preços ficaram estáveis e em Fortaleza a diminuição alcançou 12,73%. A maior redução foi registrada em Goiás, com uma variação negativa de 35,76%. “Esse cenário favorável ao consumidor pode ser explicado, muito provavelmente, pela constância dos envios da raiz aos mercados de todas as regiões produtoras e não só a partir de Minas Gerais, maior abastecedor nacional”, relatou.

Dentre as frutas, a queda para o mamão, na média ponderada em junho, ficou em 26,34%. A queda é explicada tanto pelo lado da oferta quanto pela demanda. Houve registro de maiores quantidades ofertadas de papaia e de formosa, originárias do norte capixaba e sul baiano. Além disso, a procura pela fruta no último mês foi mais fraca principalmente por causa do tempo frio, o que acabou provocando queda das cotações no atacado e varejo. A tendência é que em julho essa dinâmica se repita.

Cenário semelhante é encontrado para a melancia. O aumento da produção em Goiás e o início da colheita da safra no Tocantins garantiram a boa oferta do produto nos mercados atacadistas. Aliado a isso, a demanda teve impacto negativo das temperaturas mais baixas. Com isso, a redução das cotações na média ponderada atingiu 23,72%.

Os níveis de oferta de cebola, nos dois últimos meses, também foram capazes de provocar queda nos preços. Em junho, a redução foi de 10,83% nas cotações médias.

Para tomate e laranja, a Conab também verificou queda na média ponderada das cotações, mas não em porcentual tão elevado. No caso do tomate, a diminuição alcançou 6,11%, enquanto os preços da laranja na média ponderada caíram 3,29%.

No movimento contrário, batata, maçã e banana ficaram mais caras nos principais atacados analisados pela Conab. No caso do tubérculo, a produção da safra da seca não vem atingindo volumes suficientes para segurar os preços a ponto de baixá-los. A elevação ficou em torno de 3,36% na média ponderada.

A banana registrou uma alta um pouco mais expressiva, alcançando 6,46% se considerarmos a média ponderada de preços do produto. O aumento é explicado, principalmente, pela diminuição da oferta da variedade nanica, em especial das regiões produtoras mineiras e paulistas.

Para a maçã, a Conab registrou um pequeno incremento de 1,35% nos preços médios, em meio ao controle de oferta – maximizado pela safra ruim na Região Sul – por parte das companhias classificadoras. Além disso, a demanda anda baixa decorrente, principalmente, do tempo frio, festas juninas, férias escolares e concorrência com frutas de época.