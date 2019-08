Conab: produção de soja, milho, algodão e arroz deve crescer 3,6% até 2020

São Paulo, 21 – A produção de soja, milho, arroz e algodão, os quatro principais produtos cultivados no Brasil, deve aumentar 3,6% até 2020, segundo o estudo Perspectivas para a Agropecuária, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apresentado terça (20) no Seminário Conjuntura da Economia Agrícola, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

No caso do milho, a depender da safra dos Estados Unidos, afetada pelo clima, o Brasil, segundo a Conab, poderá aumentar a área com o cereal em 1 milhão de hectares, para 18,3 milhões de hectares. A produção estimada em 2020 é de 99,2 milhões de toneladas. “Há também a expectativa de aumento de 2% na demanda interna de milho para uso na ração animal”, disse em nota o diretor de Política Agrícola e Informações da estatal, Guilherme Bastos.

Em relação à soja, a área deve ter incremento de 1,7% até 2020. A produtividade deve crescer em torno de 140kg/ha e com isso a produção pode avançar 7 milhões de toneladas, destaca o estudo. Quanto ao quadro de oferta e demanda da safra 2019/20, as perspectivas estimam um estoque final de 2,8 milhões de toneladas de soja, com um consumo de 48 milhões e exportação de 72 milhões de toneladas. “Temos a possibilidade de enfrentar problemas no estoques de passagem, que não serão adequados para atender a uma demanda internacional muito forte”, disse Bastos. “Mas o Brasil deve consagrar-se como líder mundial na produção de soja, salvo algum problema climático, com produção em torno de 122,1 milhões de toneladas, ultrapassando os EUA.”

A expectativa no caso do arroz é de redução de área de 19 mil hectares, o que levará a uma área plantada de 1,6 milhão de hectares, ainda concentrada na região Sul. Conforme a Conab, a produtividade vem crescendo com a migração para áreas irrigadas e uso de mais tecnologias e a produção deve chegar a 10,7 milhões de toneladas. Por fim, o algodão poderá sofrer uma redução de 6% de área e quase 7% na produção devido ao aumento dos estoque e à redução dos preços internacionais. A previsão é de que a safra seja de 2,5 milhões de toneladas com uma área plantada de 1,5 milhão de hectares.