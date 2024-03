Conab: Preço do arroz será discutido em abril, mas sem medida intervencionista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 19:12 Para compartilhar:

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, disse ao Broadcast Político que o governo retomará a discussão sobre os preços do arroz no meio de abril. O encarecimento do produto nos últimos meses incomodou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Edegar Pretto, a ideia é esperar o avanço da safra de arroz, que pode baratear o alimento. Se os preços para o consumidor não caírem nesse período, o governo passará a discutir medidas para baixar. “Nada intervencionista”, disse o presidente da Conab.

Já houve reuniões no Palácio do Planalto sobre o assunto. O tema é politicamente sensível. O governo avalia que o aumento dos preços é um dos motivos para a popularidade de Lula ter caído nos últimos meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias