Conab: preço ao produtor de feijão cor foi o que mais subiu entre out/19 e nov/19

O preço do feijão em cores pago aos produtores foi o que mais subiu entre outubro e novembro de 2019, com alta de 34,64%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A saca de 60 quilos saiu de R$ 170,74 para R$ 229,88 no período. A estatal analisou ainda a relação de troca da soja com algodão, arroz, feijão, milho e trigo, que mostrou variação positiva apenas para feijão e milho entre os meses de outubro e novembro/2019.

O destaque foi o aumento de 5,34% no preço do milho, que saiu de R$ 32,02 para R$ 33,73 de um mês para o outro. Houve incremento também de 3,11% no preço recebido pela soja, que passou de R$ 74,26 para R$ 76,57 a saca de 60 quilos, no mesmo período.

“A relação de troca é o indicador econômico que reflete o poder de compra dos produtores rurais, pois mensura a capacidade de compra com a receita apurada na venda do produto. Por meio do pacote tecnológico levantado em painel de custos de produção, foram selecionados os insumos relacionados aos preços recebidos pelo produtor, como máquinas agrícolas e fertilizantes. Os municípios escolhidos foram Campo Verde/MT, Uruguaiana/RS, Unaí/MG, Londrina/PR, Sorriso/MT e Cascavel/PR”, explicou a estatal em nota.