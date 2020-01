Conab ofertará 50 mil t de milho em venda direta para pequenos criadores

São Paulo, 31 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai ofertar 50 mil toneladas de milho de seus estoques para pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, ovinos, caprinos e peixes, além de cooperativas e indústrias de ração. Leilão de venda direta está marcado para a próxima quarta-feira, 5. No dia seguinte, 6, será realizado leilão para contratação de frete a fim de remover 23.106 toneladas de milho de Mato Grosso a armazéns instalados em 12 Estados.

“Esse quantitativo deverá abastecer as unidades da Conab que vendem o milho para pequenos criadores de animais por meio do Programa de Vendas em Balcão (ProVB)”, disse a estatal em nota.

Para Boa Vista (RR) serão removidas 2 mil toneladas, enquanto que para os municípios de Crateús e Russas (CE), Campina Grande (PB), Parnaíba e Teresina (PI), Açú, Mossoró, Umarizal e Caicó (RN), serão mais de mil toneladas cada um.

Para outras regiões, há lotes de 325 t para Cachoeiro do Itapemirim (ES), 585 t para Goiânia (GO), 130 t para Montes Claros (MG) e de 650 t para Cruzeiro do Sul (RS).

A Conab informa que realizará também a contratação de serviços de frete para a remoção de mais de 11,3 mil t de milho com cooperativas e associações de transportadores autônomos.