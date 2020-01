Conab lança nova versão do sistema de comercialização eletrônica

São Paulo, 10 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou nesta sexta-feira, 10, o novo Sistema de Comercialização Eletrônica (Siscoe). O modelo é uma evolução do sistema anterior, informa a estatal, em comunicado. Uma das novidades no novo sistema é que os interessados em participar do leilão devem autorizar eletronicamente os corretores a atuarem em seu nome.

Segundo a Conab, com o uso de novas tecnologias da informação, o Siscoe foi construído em uma plataforma Web que traz mais segurança às operações e está preparado para realizar todas as tarefas de comercialização, do governo e de terceiros.

A estatal destaca que os leilões eletrônicos passam a operar sob novos regulamentos. Entre as principais mudanças estão os requisitos mínimos para elaboração dos Avisos, a exigência do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e as condições de impedimentos para participação no certame.