Conab, Itaipu e Unops assinarão acordo de cooperação sobre armazéns

São Paulo, 25 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Itaipu Binacional e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops/ONU) assinam na quarta-feira, 26, em Ponta Grossa (PR) acordo de cooperação para reforma e modernização de armazéns graneleiros da Conab no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Em nota, a Conab disse que o projeto contará com um investimento de R$ 55 milhões da Itaipu Binacional e prevê a realização de diagnósticos dos armazéns da Companhia de Rolândia (PR), Cambé (PR) e Maracajú (MS), além de desenvolvimento dos projetos executivos e reforma da unidade de Ponta Grossa (PR).

“A reforma permitirá que o armazém em Ponta Grossa volte a operar em seu potencial máximo, armazenando até 420 mil toneladas de grãos. Hoje, a capacidade está em 300 mil toneladas”, disse a estatal em nota.

Participam do evento, a partir das 10 horas, o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e o representante do Unops no Brasil, Fernando Barbieri.