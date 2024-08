Conab: Falta de chuvas e elevada amplitude térmica favorecem cultivos de 2ª safra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 19:20 Para compartilhar:

Brasília, 27/08 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que a falta de chuvas e as maiores amplitudes térmicas registradas ao longo deste mês favoreceram a maturação e a colheita dos cultivos de segunda safra, sobretudo trigo, algodão e milho safrinha. “Na Região Sul, principal produtora de cereais de inverno, a condição de tempo estável, intercalada por períodos de pouca chuva, beneficiou os cultivos de inverno”, avalia a companhia no seu Boletim de Monitoramento Agrícola mensal.

Além do Sul, a parte leste da Região Nordeste e áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo também tiveram lavouras de inverno e de terceira safra beneficiadas por chuvas com baixos e médios volumes acumulados. Quanto ao milho de segunda safra, a Conab destacou que as precipitações ocorridas em agosto paralisaram a colheita em algumas regiões, mas não afetaram a qualidade do grão. “Na Região Centro-Oeste, o tempo permaneceu quente e seco durante quase todo o período, favorecendo a maturação e colheita do milho segunda safra e do algodão”, acrescentou a companhia.

De acordo com a Conab, a queda das temperaturas foi benéfica ainda ao desenvolvimento da maior parte das lavouras de trigo. “No entanto, a ocorrência de geada pode ter danificado algumas lavouras em floração no Paraná. A falta de chuvas também pode ter afetado parte dos plantios em estágio de enchimento de grãos no norte paranaense”, ponderou a Conab no boletim.

Já na metade sul do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a Conab observou um atraso no desenvolvimento inicial dos cultivos de inverno, mas ainda com uma condição da safra atual superior à temporada passada. “Isso deve-se à conclusão da semeadura e ao bom desenvolvimento das lavouras”, avaliou a companhia.