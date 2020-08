Conab: estoques privados de café somavam 13,1 milhões de sacas ao final da safra

São Paulo, 5 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apurou que os estoques de café do setor privado ao final da safra 2018/19 eram de 13,1 milhões de sacas de 60 quilos, volume 1,5% superior ao contabilizado no fim da safra 2017/2018, de 12,9 milhões de sacas. Conforme o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 5, café arábica correspondia a 87% do total do grão armazenado, chegando a 11,4 milhões de toneladas.

“Esse volume representa 34% da produção total do arábica em 2018/2019 e 23% da produção nacional registrada no mesmo ano”, disse a Conab, em nota. “Os 13% restantes informados referem-se ao armazenamento do conilon, que representa algo em torno de 1,7 milhão de toneladas do estoque privado levantado”.

O estudo foi realizado entre março e maio deste ano e permite conhecer o estoque de passagem no dia 31 de março, data que marcou a entrada da nova safra 2019/2020.

