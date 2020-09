Conab está fiscalizando propriedades beneficiadas pelo PSR

São Paulo, 9 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está fiscalizando propriedades rurais beneficiadas pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Até o fim do ano, técnicos da estatal devem vistoriar cerca de 1.300 lavouras nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

“Os técnicos vão percorrer lavouras, pastos e florestas para conferir os dados declarados na contratação do seguro rural, como a área segurada, a cultura e demais informações contidas na apólice”, explicou a Conab em nota.

