Conab e Banco do Brasil assinam acordo para desenvolvimento e divulgação de informações

Estadão Conteúdo 17/09/2024 - 18:04

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Banco do Brasil (BB) anunciaram nesta terça-feira, 17, em nota a assinatura de um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de informações entre as instituições. De acordo com o comunicado, o objetivo é desenvolver atividades de colaboração técnico-científica para elaboração e divulgação de informações agropecuárias e participação conjunta em feiras e eventos do agronegócio.

“A partir desta parceria, nós vamos, além de dar uma robustez para os nossos dados, ser mais assertivos. Isso é bom para o nosso produtor, é bom para o governo e também para outros países que dependem do que a gente produz aqui”, afirmou o presidente da Conab, Edegar Pretto, em nota.

O acordo vai abranger as atividades de pesquisa, desenvolvimento, treinamento, transferência de tecnologia para elaboração e divulgação de informações agropecuárias. Ainda segundo o documento assinado, estão previstas ações promocionais conjuntas em feiras e eventos que as instituições definirem como estratégicas. O acordo tem validade de 36 meses, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo.

“Esta parceria inédita entre Conab e Banco do Brasil vai possibilitar, dentre outras iniciativas, a melhoria de processos e a geração e divulgação de informações com subsídios mais qualificados e enriquecidos, contribuindo para o aprimoramento da previsibilidade e da administração no campo, para o planejamento financeiro, para os controles e a gestão de riscos, para as tomadas de decisão e a atuação em geral nas diversas atividades do dia a dia no campo”, analisou o vice-presidente de agronegócio e agricultura familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage. “Acho importante a união de forças e expertise dessas duas grandes instituições, importantes e estratégicas para o país. Temos várias outras oportunidades e vamos avançando nessa parceria.”