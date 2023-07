Conab: chuva favorece lavoura de feijão e milho no Nordeste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 3 – As chuvas favoreceram as lavouras de feijão e milho terceira safra do ciclo 2022/23 na região do Sealba, que abrange Sergipe, Alagoas e Bahia, de acordo com o Boletim de Monitoramento Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo a Conab, os temporais que ocorreram entre os dias 1º e 21 de junho também favoreceram o milho segunda safra em estágio reprodutivo, além da semeadura e desenvolvimento do trigo, na Região Sul.

O Centro-Oeste e o Sudeste tiveram pouca ou nenhuma precipitação, de acordo com as análises. Nessas regiões, o clima seco favoreceu a secagem natural do milho e a qualidade das fibras e a colheita do algodão. A baixa umidade no solo, entretanto, causou restrição em algumas lavouras de milho segunda safra em estágio reprodutivo em áreas de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Ainda segundo a Conab, a evolução do Índice de Vegetação (IV) dos principais Estados produtores indica que há condições favoráveis no desenvolvimento do milho segunda safra. Apesar do atraso na semeadura, o índice evoluiu acima da safra anterior e da média histórica nos períodos críticos de desenvolvimento da cultura.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias