Conab: chuva em julho favorece lavouras no Nordeste, mas dificulta trigo no Sul

São Paulo, 29 – As chuvas registradas em parte da região Nordeste favoreceram o desenvolvimento dos cultivos de terceira safra, principalmente o milho, no Sealba, sigla que envolve áreas dos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Em contrapartida, as precipitações dificultaram a instalação e o estabelecimento do trigo em algumas áreas da região Sul. Isso é o que mostra o Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA) referente às condições observadas de 1º a 21 de julho, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A publicação mostra também que o frio tem beneficiado o desenvolvimento dos cultivos de inverno. No Centro-Oeste, Matopiba (região formada pelo Estado do Tocantins e partes dos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia) e parte da região Sudeste, “o clima seco e quente foi predominante e contribuiu com a maturação e a colheita do algodão e do milho segunda safra, mas restringiu parcialmente o cultivo de áreas com trigo”, informam os técnicos da Conab.

A análise espectral mostra condições variadas referentes à resposta do Índice de Vegetação (IV). “Isso deve-se, principalmente, às restrições climáticas no desenvolvimento dos cultivos de segunda safra e de inverno e ao atraso na semeadura dos cultivos de inverno. Embora se observa o atraso na semeadura do trigo na região Sul, de maneira geral, a condição de desenvolvimento das lavouras é favorável”, conclui a Conab.