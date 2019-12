Conab cadastrará 63 armazéns do RS até o dia 20 de dezembro

São Paulo, 13 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Rio Grande do Sul vai cadastrar 63 armazéns até sexta-feira da semana que vem, 20. Conforme comunicado da estatal, a operação, que inclui o levantamento de informações sobre as capacidades estáticas dos armazéns, vai ser realizada em 11 municípios.

Entre eles, estão Água Santa, Carazinho, Casca, Ernestina, Ibirapuitã, Jari, Mato Castelhano, São Luiz Gonzaga, Tapejara, Tio Hugo e Vila Maria.

A Conab explica que alguns municípios, como São Luiz Gonzaga e Água Santa, estão sendo visitados mais de uma vez, por causa dos pedidos de algumas unidades que não quiseram ser visitadas em cadastramento anterior.

Todas as informações coletadas vão compor o Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm) desenvolvido pela Conab e que permite consultar a situação cadastral da unidade em relação ao credenciamento na companhia.

O sistema oferece também outros dados como impedimentos, termo aditivo e de rescisão, registro de perdas de estoque e informações relativas às ofertas de armazenagem existentes nas diversas regiões do País.

Nas etapas anteriores, os técnicos da Conab fizeram o cadastramentos de cerca de 700 unidades armazenadoras em 66 municípios do Rio Grande do Sul.