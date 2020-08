Conab: área com arroz em 2020/21 deve crescer 12%, mas produtividade pode cair 4%

São Paulo, 25 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta que a área cultivada com arroz no Brasil na temporada 2020/21 aumente 12%. Em contrapartida, a produtividade do grão pode registrar uma queda de 4%, o que levaria a uma colheita de 11,98 milhões de toneladas, afirma a companhia em levantamento divulgado nesta terça-feira sobre a safra de grãos do País.

Em relação à comercialização do produto, é esperada uma estabilidade no ritmo de exportação e importação, com o arroz ainda proporcionando uma boa rentabilidade aos produtores, segundo a Conab. Nesse sentido, o consumo interno pode crescer 5,1% na comparação com a safra 2019/20, podendo chegar a 10,8 milhões de toneladas.

Apesar do avanço, o volume permanece inferior à média dos últimos 10 anos. “Nesse contexto de oferta ajustada à demanda, os preços internos tendem a se manter firmes. Por outro lado, a alta dos custos poderá afetar a rentabilidade do produtor”, acrescenta a companhia em comunicado.

Já no caso do feijão, a próxima temporada 2020/21 pode ser a terceira consecutiva em que a produção brasileira ficará ajustada de forma equilibrada à demanda.

A Conab projeta colheita de 3,04 milhões de toneladas da leguminosa, enquanto a área semeada é considerada estável, em 2,92 milhões hectares.

A produtividade, assim como a do arroz, pode cair 4% em relação à média do ciclo anterior, para 1.041 quilos por hectares.

