Conab anuncia fechamento de 27 unidades de sua rede

São Paulo, 24 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou, em nota, o fechamento de 27 unidades da rede armazenadora mantidas pela empresa pública nas cinco regiões do Brasil, implementando uma das estratégias previstas em seu plano de modernização. Em nota, a Conab explicou que a decisão foi resultado de um estudo elaborado no ano passado, que prevê uma menor atuação do governo nos locais onde o setor privado tem maior presença no mercado.

Do total, 13 estão na Região Centro-Oeste, sendo Goiás e Mato Grosso do Sul os Estados que terão a maior quantidade fechada, com cinco e seis unidades, respectivamente.

Nas outras regiões serão cinco unidades no Sudeste, quatro no Norte, três no Nordeste e duas no Sul.

A economia para a Conab com os fechamentos será de R$ 6,2 milhões por ano e os empregados lotados nas unidades serão realocados em outras áreas operativas da estatal.

Atualmente, a Conab possui 167 armazéns em operação e, com o plano, espera-se que haja uma redução de 39.