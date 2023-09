Conab abre chamada pública para compra de 1,8 mil toneladas de leite em pó no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 14:02 Compartilhe

Brasília, 20 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu chamada pública para compra de 1,8 mil toneladas de leite em pó no Rio Grande do Sul, conforme publicação da Superintendência Regional da Conab no Estado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 20. O produto, oriundo da agricultura familiar, deve ser adquirido em embalagens de 1kg pela modalidade compra institucional e doação simultânea.

Os participantes deverão apresentar documentos junto à empresa pública até 10 de outubro.

A doação do produto será para suplementação alimentar em ação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

As compras fazem parte do pacote emergencial de R$ 200 milhões que serão destinados à aquisição pública do produto, anunciado pelo governo federal em socorro as produtores de leite prejudicados pelos baixos preços da bebida.

Segundo o presidente da empresa, Edegar Pretto, no total a companhia vai adquirir 7,4 mil toneladas de leite em pó. O produto será comprado com os R$ 200 milhões repassados igualmente para a Conab pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar.

