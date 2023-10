Comunidade internacional pede moderação na reação de Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 16:01 Compartilhe

BRUXELAS, 10 OUT (ANSA) – O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, declarou nesta terça-feira (10) que os países da UE são contrários ao bloqueio total de Gaza.

“Os ministros europeus concordaram com a declaração conjunta da UE e dos países do Golfo sobre o direito de defesa por parte de Israel, mas respeitando o direito internacional e humanitário”, disse.

“Isso significa nenhum bloqueio – de provisões, de comida, água, e eletricidade – à população de Gaza”, concluiu, ao fim de uma reunião sobre o conflito entre Israel e Hamas.

Já o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, disse: “A dimensão e a velocidade do que está ocorrendo nos territórios palestinos ocupados e em Israel são assustadoras. A minha mensagem a todas as partes é inequívoca, as leis de guerra devem ser respeitadas”.

“Os que foram feitos prisioneiros devem ser tratados com humanidade, e os reféns devem ser libertados sem demora. Durante as hostilidades, os civis e as infraestruturas civis devem ser protegidos, e as ajudas humanitárias, os serviços e os fornecimentos vitais a Gaza não podem ser bloqueados”, acrescentou.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, declarou: “Apoiamos Israel em empreender as ações necessárias e proporcionais para defender seu país e proteger sua população”.

Ela ressaltou que a Casa Branca quer que Israel reaja ao ataque do Hamas, mas de maneira “proporcional”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias