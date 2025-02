Comunicação do governo Trump aposta ainda mais em influenciadores digitais

Assim que a secretária de imprensa do governo de Donald Trump, Karoline Leavitt, anunciou na semana passada que as coletivas de imprensa na Casa Branca abririam as portas para influenciadores digitais, mais de 7.400 criadores de conteúdo solicitaram credenciamento em menos de 24 horas.

O objetivo de acolher todo e qualquer “conteúdo de mídia legítimo, não importa o meio de comunicação” é aumentar o alcance da comunicação do governo a jovens e outros públicos demográficos que costumam consumir notícias por meios não convencionais, como jornais e televisão.

A aposta da Casa em promover uma maior abertura na comunicação para criadores de conteúdo nas redes sociais, blogueiros e podcasters, na realidade, precede o novo mandato de Trump. Joe Biden já havia dito para mais de cem influenciadores, em agosto de 2024, que eles são “o futuro” e uma “nova fonte de informação”.

E para Trump, ao que tudo indica, é crucial que se incentive a atuação política dessa parcela de divulgadores de informação. Não somente porque os influenciadores digitais representam o futuro da comunicação na Casa Branca, mas também porque representam parte considerável dos eleitores do atual presidente e foram essenciais para garantir um segundo mandato.

Segundo levantamento da revista americana Fortune a partir de dados do centro de pesquisa Pew Research Center, Donald Trump conquistou os votos de 43% de jovens entre 18 e 29 anos em 2024, um aumento de 7% em comparação a 2020. O apoio nas redes de figuras públicas como os irmãos Jake e Logan Paul e o YouTuber Adin Ross, amplamente conhecidos no meio digital, ajudou a transformar significativamente o rumo das eleições no ano passado.

Trump e sua secretaria de comunicação certamente não têm ignorado o fato de que a geração Z americana, principalmente os homens, tem se tornado cada vez mais conservadora.

