Comunicação bem feita melhora tudo, diz Haddad sobre queda do dólar

Estadão Conteúdo 03/07/2024 - 18:58

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu a queda do dólar nesta quarta-feira, 3, a uma “comunicação bem feita” do governo. Ele foi indagado sobre o tema por jornalistas na portaria da sede da pasta, em Brasília.

“Comunicação bem feita melhora tudo”, disse Haddad, quando perguntado ao que ele atribuía o comportamento da moeda hoje. O dólar fechou o dia em baixa de 1,70%, cotado em R$ 5,5684, após declarações de Haddad e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em favor da responsabilidade fiscal.

Haddad segue agora para reunião com Lula, da qual também vão participar os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento, Simone Tebet; e da Gestão, Esther Dweck. A expectativa é que eles tratem sobre a política fiscal do governo.