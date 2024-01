Computadores com Windows terão tecla de acesso a recursos de Inteligência Artificial

André Cardozoi André Cardozo https://istoe.com.br/autor/andre-cardozo/ 04/01/2024 - 11:15 Para compartilhar:

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira (4) que computadores com o sistema Windows 11 fabricados a partir deste mês passarão a ter uma tecla adicional. A tecla será usada para acessar o Copilot, assistente de Inteligência Artificial da Microsoft. Segundo a empresa, essa é a mudança mais significativa no layout do teclado do Windows em quase 30 anos.

O Copilot pode ajudar o usuário a criar imagens, redigir e-mails, organizar agenda e calendário e fazer resumos de grandes textos, entre outras funções.

A novidade faz parte da estratégia da Microsoft de incluir recursos de IA em todos os seus produtos, desde o sistema Windows, passando por aplicativos da plataforma Office e também em seus produtos de nuvem voltados para o mercado corporativo.

Segundo a Microsoft, alguns dos primeiros computadores com a nova tecla serão exibidos na CES 2024, maior feira de tecnologia do mundo que ocorre na próxima semana em Las Vegas (EUA).

