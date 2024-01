Computadores cerebrais, táxis sem motorista: as tendências tecnológicas de 2024

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/01/2024 - 5:39 Para compartilhar:

Você já se perguntou como será o futuro? Bem, talvez você não precisa esperar muito, porque 2024 será um ano cheio de inovações incríveis que vão te surpreender.

O The NY Post apresentou tendências e novidades tecnológicas que cada vez mais estarão em nosso dia a dia. Aqui estão sete destas tendências e inovações que sem dúvida transformarão nossas vidas já neste ano.

1) A Inteligência Artificial continua a revolucionar as nossas vidas

A IA está em toda parte, desde nossos dispositivos diários, como smartphones e alto-falantes inteligentes, até nossas casas inteligentes que podem ajustar a temperatura, a iluminação e a segurança de acordo com nossas preferências.

Mas a IA não está apenas tornando as nossas vidas mais convenientes e confortáveis, mas também revolucionará os cuidados de saúde e outras indústrias com algumas inovações revolucionárias.

O revolucionário dispositivo sem fio da Neuralink

Um dos projetos mais esperados e ambiciosos neste campo da IA ​​é a Neuralink , uma empresa de interface cérebro-computador fundada por Elon Musk, o empreendedor visionário por trás da Tesla e da SpaceX.

Neuralink pretende criar um dispositivo sem fio que pode ser implantado no cérebro e conectá-lo a um computador ou smartphone, permitindo aos usuários controlar dispositivos, acessar informações e se comunicar com outras pessoas apenas pensando. Imagine controlar membros protéticos ou melhorar habilidades cognitivas apenas pensando.

Fique de olho no Kernel

A Neuralink não é a única empresa que trabalha com interfaces cérebro-computador.

Outros para ficar de olho são a Kernel, uma empresa de neurotecnologia, que está criando um capacete de “leitura de mentes” que usa sensores e lasers para obter informações sobre a atividade do cérebro, níveis de oxigênio no sangue e muito mais.

Ao coletar dados detalhados sobre como o cérebro funciona e se comporta, espera-se que isso possa levar a novos insights e avanços na saúde mental, no envelhecimento, na cognição e em outros aspectos da saúde do cérebro.

Meta aposta na IA e no Metaverso

Meta, a empresa anteriormente conhecida como Facebook, está na vanguarda com suas duas apostas de longo prazo no futuro: IA e o metaverso. Estas duas tecnologias não só estão a avançar rapidamente, mas também vão convergir para criar novas possibilidades de interação humana e criatividade.

A IA está se tornando mais acessível e poderosa do que nunca, graças aos modelos de código aberto da Meta, como Llama e Llama 2, que foram adotados e aprimorados por milhões de desenvolvedores em todo o mundo. A IA também está cada vez mais integrada aos produtos que usamos todos os dias, como Instagram, WhatsApp e Messenger, onde você pode gerar imagens, conversar com assistentes, escrever melhor e editar fotos com facilidade.

O metaverso também está tomando forma, com os Reality Labs da Meta desenvolvendo novos dispositivos e plataformas que permitem experiências imersivas e sociais em realidade virtual e aumentada. Os óculos Ray-Ban Meta foram o primeiro passo em direção a um futuro onde a IA pode ver o mundo da nossa perspectiva e nos ajudar a navegar nele.

O assistente Meta AI é um novo tipo de companheiro que será lançado em 2024. Ele pode compreender e responder à sua voz, visão e gestos. Como a Meta está tentando acompanhar o ChatGPT, ela contratou algumas dezenas de celebridades renomadas para serem a aparência e a voz do novo assistente de voz de IA da Meta. As celebridades irão incorporar a IA e interpretá-la.

2) A realidade aumentada está nos levando a novas dimensões

A realidade aumentada, ou AR (sigla em inglês), é a tecnologia que sobrepõe informações e imagens digitais ao mundo real, criando uma experiência de realidade mista.

A AR está nos levando a novas dimensões, à medida que empresas como Apple, Meta, Snapchat e Niantic criam experiências imersivas e envolventes que melhoram nossa percepção e interação com o mundo. Mas não pense que a AR serve apenas para jogos e entretenimento, mas também para educação e aprendizagem. A AR pode tornar o aprendizado mais divertido e interativo, pois pode dar vida a assuntos e conceitos.

A realidade aumentada está trazendo as compras até você

Outro domínio onde a AR está causando um grande impacto são as compras. A AR pode ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais informadas, pois permite experimentar produtos, ver sua aparência ou ajuste e comparar diferentes opções.

Amazon e Walmart já estão aproveitando a AR para fornecer experiências de compra envolventes com seu recurso de teste virtual. A AR está remodelando o nosso mundo e podemos esperar ver mais inovação e adoção em 2024 e além.





3) Espere avanços na bioimpressão de tecidos e órgãos artificiais

Outra inovação interessante na área da saúde é a bioimpressão, que é o uso da impressão 3D para criar tecidos e órgãos artificiais.

A bioimpressão poderia potencialmente resolver o problema da escassez de órgãos e da rejeição de transplantes, bem como permitir medicamentos personalizados e testes de drogas. A bioimpressão ainda está em seus estágios iniciais, mas algumas empresas e pesquisadores como os do MIT já fizeram progressos impressionantes. A IA está realmente mudando a medicina como a conhecemos, e podemos esperar ver mais avanços e aplicações em 2024 e além.

4) Serviço de táxi elétrico autônomo se torna disponível

Uma das tecnologias mais esperadas em 2024 é o serviço de táxi elétrico autônomo da Zoox, subsidiária da Amazon. O slogan deles é: “Construído para ciclistas – não para motoristas”. A Zoox vem desenvolvendo e testando seus veículos autônomos em diversas cidades desde 2020 e planeja lançar seu serviço em 2024.

Os veículos da Zoox são projetados para navegar em ambientes urbanos complexos com direção nas quatro rodas, direção bidirecional e uma cabine espaçosa que pode acomodar quatro passageiros. Os táxis da Zoox podem ser reservados por meio de um aplicativo ou quiosque e oferecem uma tarifa fixa por quilômetro. A Zoox pretende fornecer uma alternativa mais segura, eficiente e confortável aos táxis convencionais e reduzir o tráfego e a poluição.

5) Mais serviços de entrega de drones no céu

Espera-se que o ano de 2024 testemunhe um crescimento significativo na utilização de serviços de entrega de drones, especialmente em áreas urbanas onde o congestionamento do tráfego e a poluição são grandes desafios. Os serviços de entrega de drones oferecem uma forma rápida, conveniente e ecológica de transportar bens e serviços aos clientes, reduzindo a necessidade de veículos rodoviários e de mão de obra humana.

Uma das empresas líderes neste campo é a Amazon, que adicionou uma terceira cidade nos EUA que em breve terá a opção de receber seus pacotes por drone a partir do final de 2024.

A Prime Air da empresa tem usado drones para entregar com segurança pacotes pesando até cinco quilos em uma hora ou menos, há quase um ano. A Prime Air também está apresentando o novo design do drone MK30, que a empresa afirma ser mais silencioso, menor e mais leve que os modelos anteriores.

6) Mais casas impressas em 3D serão erguidas

Esqueça contratar um empreiteiro antiquado para construir sua próxima casa. Imagine ter uma casa construída por uma impressora 3D. Cada vez mais destas casas serão construídas em 2024 como uma forma econômica e ecológica de construir casas.

Uma empresa chamada ICON é líder em tecnologia de impressão 3D para construção, com a missão de revolucionar a forma como construímos e vivemos. Eles desenvolveram um sistema robótico que pode imprimir uma casa inteira, camada por camada, usando um material durável chamado Lavacrete, que é um tipo de concreto que pode resistir a condições climáticas extremas e desastres naturais, ao mesmo tempo que reduz resíduos e emissões. A ICON já imprimiu diversas casas ao redor do mundo, incluindo a primeira comunidade impressa em 3D em Austin, Texas. A visão da ICON é tornar a impressão 3D acessível a todos e criar casas bonitas, funcionais e resilientes.

7) Aumento dos carros elétricos e do carro compartilhado

2024 será emocionante para os veículos elétricos. De acordo com alguns especialistas, os veículos elétricos (VE) representarão mais de 40% das vendas de automóveis novos nos EUA até 2024, graças à crescente acessibilidade, desempenho e benefícios ambientais dos VE.

O compartilhamento de carros também deverá crescer significativamente em 2024, à medida que mais pessoas optarem por soluções de transporte convenientes e econômicas. Algumas das principais plataformas de compartilhamento de carros, como Zipcar, Turo e Getaround, oferecerão mais opções de aluguel de veículos elétricos, bem como recursos inovadores, como compartilhamento ponto a ponto, direção autônoma e carregamento inteligente. Com carros elétricos e compartilhamento de carros, o futuro dos transportes parece brilhante e verde em 2024.

