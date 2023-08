Computador ‘lendário’ da Apple fabricado na garagem de Steve Jobs vai a leilão

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/08/2023 - 2:39 Compartilhe

Um computador vintage da Apple assinado pelo co-fundador da empresa, Steve Wozniak, está sendo vendido em leilão. O Apple-1 colocou em movimento a empresa que em junho se tornou a primeira empresa de capital aberto a fechar um pregão com um valor de mercado de US$ 3 trilhões, de acordo com a RR Auction em Boston.

O computador, originalmente vendido por cerca de US$ 666, foi restaurado para um estado totalmente operacional e vem com um gabinete personalizado com um teclado embutido, deve ser vendido por cerca de US$ 200.000 (aproximadamente R$ 950 mil) em um leilão que vai até 24 de agosto. Um protótipo do Apple-1 foi vendido no ano passado por quase US$ 700.000.

Cerca de 200 foram fabricados na garagem de Steve Jobs em Los Altos, Califórnia, em 1976 e 1977 e cerca de 175 deles foram vendidos, disse o vice-presidente executivo da RR, Bobby Livingston. “É o lendário computador que lançou a Apple”, disse ele.

Jobs abordou Paul Terrell, proprietário da The Byte Shop em Mountain View, Califórnia, e ele concordou em comprar 50 computadores Apple-1, mas apenas se estivessem totalmente montados, de acordo com a RR Auction.

O Apple-1 tornou-se assim um dos primeiros computadores pessoais que não exigia solda pelo comprador, disse RR, embora não viesse com fonte de alimentação, gabinete, teclado ou monitor. Foi seguido pela introdução do Apple-2 em 1977, que revolucionou a indústria de computação pessoal.

O Apple-1 em leilão foi assinado “Woz” por Wozniak em um evento na Bryant University em 2017. A assinatura “aumenta a conveniência”, disse Livingston.

Ele foi adquirido e usado pelo proprietário em 1980 em uma feira de computador em Framingham, Massachusetts, e foi usado durante toda a década de 1980. Foi levado a um estado operacional no início deste ano pelo especialista da Apple, Corey Cohen, disse a casa de leilões.

O leilão também inclui o cheque nº 2 da empresa Apple, assinado por Jobs e Wozniak e datado de 19 de março de 1976.

O cheque de US$ 116,97 foi emitido para a Ramlor Inc., uma fabricante de placas de circuito, e os especialistas acham que provavelmente estava ligado à produção dos primeiros computadores Apple-1, disse a RR Auction. Esperava-se que o cheque fosse vendido por $ 50.000, mas os lances iniciais já ultrapassaram esse valor.

