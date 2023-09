Compromisso para proteger planeta não pode ser adiado, diz Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/09/2023 - 11:01 Compartilhe

ULAN BATOR, 2 SET (ANSA) – Durante discurso perante autoridades na Mongólia, o papa Francisco afirmou neste sábado (2) que o compromisso para proteger o planeta Terra não pode mais ser adiado.

O líder da Igreja Católica destacou que o país “ajuda a reconhecer e promover com delicadeza e atenção, combatendo os efeitos da devastação humana com uma cultura de cuidado e bem-estar, que se reflete em políticas ecológicas responsáveis”.

“As ‘ger’, as tradicionais casas itinerantes dos nômades mongóis, são espaços habitacionais que hoje poderiam ser definidos como ‘inteligentes’ e ‘verdes’, pois são versáteis, multifuncionais e têm impacto zero no ambiente”, observou.

Além disso, Jorge Bergoglio reforçou que “a visão holística da tradição xamânica mongol e o respeito por cada ser vivo deduzido da filosofia budista representam uma contribuição válida para o compromisso urgente e não mais adiável pela proteção do planeta Terra”.

Segundo o Pontífice, “os imensos espaços” das regiões do país “são um espelho da grandeza e da beleza de todo o planeta, chamado a ser um jardim hospitaleiro”.

“A tua sabedoria, enraizada em gerações de criadores e cultivadores prudentes, sempre cuidadosos para não perturbar o delicado equilíbrio do ecossistema, tem muito a ensinar a quem hoje não quer fechar-se na procura de um interesse particular míope, mas deseja entregar à posteridade uma terra ainda acolhedora e fecunda”, concluiu.

Corrupção – Em seu pronunciamento, o Santo Padre abordou também a corrupção e disse que as religiões, “quando remetem à sua herança espiritual original e não são corrompidas por desvios sectários, são em todos os aspectos apoios confiáveis na construção de sociedades saudáveis e prósperas”.

Desta forma, segundo ele, os crentes gastam seu dinheiro para que os cidadãos, a convivência e o planejamento político estejam cada vez mais a serviço do bem comum, representando também uma barreira contra o perigoso verme da corrupção”.

“Isto [corrupção] constitui para todos os efeitos uma grave ameaça ao desenvolvimento de qualquer grupo humano, alimentado por uma mentalidade utilitarista e sem escrúpulos que empobrece países inteiros”, alertou.

Na sequência, Francisco se reuniu com bispos e representantes do clero na catedral católica de Ulan Bator e reforçou a importância da figura na Igreja.

“Convido-vos a ver no bispo não um ‘gestor’, mas a imagem viva de Cristo Bom Pastor que reúne e guia o seu povo”, finalizou.

(ANSA).

