‘Comprei apartamento, troquei de carro e ajudei minha família’, diz Mari Alexandre sobre ensaios nus

Mari Alexandre, de 49 anos, considerada símbolo sexual na década de 90 e recordista de ensaios para revistas masculinas, disse que não ficou rica, mas conseguiu ajudar a família, trocar de carro e comprar um apartamento com o dinheiro que ganhou com os ensaios na época.

“Não me arrependo de nenhuma que fiz. Foi com muito amor, profissionalismo e respeito. Não ganhei tanto dinheiro assim, mas fiz tudo que uma menina faz quando começa a ganhar dinheiro. Comprei meu apartamento, troquei de carro e ajudei minha família”, contou a loira, em entrevista ao Gshow.

A ex-mulher do cantor Fábio Jr. ainda explicou que prefere deixar os ensaios pelada no passado: “Não tenho mais vontade nenhuma. Tudo que a gente faz tem um tempo certo. Quando posei nua não tinha filho. Não me sentiria bem com um adolescente. Ele sabe que já posei, mas não tem mais lógica. Foi tudo lindo e maravilhoso, mas ficou lá atrás.”

