Compra de casas por estrangeiros nos EUA cai ao menor nível já registrado

A compra de residência por estrangeiros caiu pelo sexto ano seguido nos Estados Unidos, atingindo o nível mais baixo já registrado. Foram 84.600 casas compradas no período de um ano, 14% menor do que no período anterior. Corretores afirmam, entretanto, que o mercado dá os primeiros sinais de uma recuperação.

O volume de dólares gasto pelos compradores diminuiu 9,6%, para US$ 53,3 bilhões, também o menor valor registrado desde o início da coleta de dados. Alguns dos motivos para essa queda foram os altos preços de habitação do país e estoques limitados. O dólar mais forte também afastou os compradores.

Alguns corretores dizem que os estrangeiros estão finalmente voltando a mostrar sinais de interesse na compra de casas nos EUA, graças a uma queda nas restrições mundiais da covid, especialmente em países que impuseram medidas mais rígidas, como a China. Os compradores chineses foram os mais ativos durante o período, com US$ 13,6 bilhões em compras, o maior nível do país desde 2018.

