Compositora de ‘Cachorrinhas’, de Luísa Sonza, desabafa: ‘Fui inocente e medrosa’

Da Redação 04/08/2022 - 2:10 Compartilhe

Elana Dara, uma das compositoras do hit “Cachorrinhas”, de Luísa Sonza, usou seu Twitter nesta quarta-feira (3) para fazer um desabafo sobre o fato de compositores não serem valorizados como deveriam.

Segundo ela, a música só foi lançada porque ela foi “parceira, inocente e medrosa”, mas que poderia ter travado o lançamento da canção.

“Quando eu tiver no topo, compositor vai ter voz pra caralho, vai ser valorizado como MERECE! Porque é muito injusto e frustrante você não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em % de composição tb) kk”, escreveu Elana.

quando eu tiver no topo, compositor vai ter voz pra caralho, vai ser valorizado como MERECE! pq é muito injusto e frustrante vc não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em % de composição tb) kk — nana (@elanadaras) August 3, 2022

Sem especificar qual exatamente era o problema, uma vez que aparece creditada nas plataformas digitais como uma das compositoras, Elana diz que quem sabia valorizar essa parte era a sertaneja Marília Mendonça, morta em novembro do ano passado em um acidente aéreo.

“Quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. Por isso que o sertanejo tá sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo”, disse.

quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. por isso que o sertanejo ta sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo — nana (@elanadaras) August 3, 2022

Em outras mensagens, Elana volta a trazer o tema sobre sua composição em parceria com Luísa Sonza e outros quatro compositores.

“Todo mundo com rabo preso vsf tb f*da-se. Eu e minhas cachorra auau. E eu não ‘ajudei’ ninguém a fazer não. A ideia é minha e ninguém tava dando moral antes de ver o negócio pronto. E eu só não travei o lançamento da música porque fui muito parceira (inocente e medrosa)”, continuou a compositora.

todo mundo com rabo preso vsf tb fodase foooodase — nana (@elanadaras) August 3, 2022

eu e minhas cachorra auau — nana (@elanadaras) August 3, 2022

e eu n “ajudei” ngm a fazer nao, a ideia é minha e ngm tava dando moral antes de ver o negocio pronto — nana (@elanadaras) August 3, 2022

e eu so n travei o lançamento da musica pq fui muito parceira (inocente e medrosa) — nana (@elanadaras) August 3, 2022

“Não tô querendo ‘mexer’ com ninguém. Só tô relatando um fato que acontece o tempo todo nas composições. Tava vendo a Ariana Grande falando da mina que pensou em ‘Positions’… e sem falar de gente tentando surrupiar % de compositor (que já é pouco)”, diz Elana em mais uma mensagem.

“Ninguém é de aço, por favor, se eu tô vindo falar sobre isso aqui é porque foi paia mais de uma vez com mais de uma pessoa. Só que ninguém fala nada, nunca…”, continuou.

n to querendo “mexer” com ngm. so to relatando um FATO q acontece o tempo TODO nas composições. tava vendo a Ariana Grande falando da mina q pensou em Positions… e sem falar de gente tentando surrupiar % de compositor (q ja é pouco) — nana (@elanadaras) August 3, 2022

ai gente ngm é de aço por favor se eu to vindo falar sobre isso aqui é pq foi paia mais de uma vez com mais de uma pessoa. so q ngm fala nada, nunca… 💀💀 — nana (@elanadaras) August 3, 2022

“Quem me conhece, sabe que sou muito tranquila e quero chegar em todos os lugares possíveis com o meu trabalho e minha arte. A crítica foi a esse movimento que rola na composição do pop, que é f*da o apoio de artistas mais relevantes no mercado, pra só deixar tudo justo nas divisões, saca? E se eu não dou uma cuspidinha aqui ninguém nem se importa. Mesmo me xingando, pelo menos tem gente falando disso”, finalizou a primeira parte de seu desabafo.

Mais tarde, Elana voltou ao Twitter para dizer que havia conversado com Luísa Sonza e que o objetivo de seu desabafo era fazer as pessoas valorizarem o processo de composição, mas que acabou “agindo de um jeito imbecil”.

“Acabei de conversar com a Luísa, acredito que minha indignação foi um conjunto de fatores que foi acontecendo (e que ela não tinha controle) e eu dei sim uma vomitada no Twitter”, disse a compositora.

“Não sou ingrata, só tava na pilha e a Luísa é uma artista f*da pra car*lho (…) Respeito todo o trabalho feito por toda equipe dela, não queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil”, reconheceu Elana.

não sou ingrata, só tava na pilha e a Luisa é uma artista foda pra caralho que obviamente se eu vou la lançar uma musica sobre cachorro nao pega top 1. é isso, respeito todo o trabalho feito por toda equipe dela, n queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil — nana (@elanadaras) August 3, 2022

Veja também