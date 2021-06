Composições sob encomenda

Depois de lançar seu primeiro álbum, “Vendaval”, a dupla Bemquerê aproveitou a pandemia para criar uma forma original de presentear amigos e parentes: criando canções personalizadas. Os músicos Lele Martino e Diogo Fráguas, que hoje moram em Portugal, passaram a oferecer o serviço pela internet e contam com um repertório diversificado disponível no canal do Youtube “De Casa, com Carinho”.