Composição do IPCA de junho foi pior do que a esperada, avalia Bradesco

Estadão Conteúdo 11/07/2023 - 12:48

O Bradesco avalia, em relatório, que a composição do IPCA de junho foi pior do que a esperada, especialmente nos serviços subjacentes, que já haviam apresentado pressão adicional no IPCA-15 de junho. “Vale lembrar que os subjacentes são mais sensíveis ao ciclo econômico e têm sido acompanhados de perto pelo Banco Central, como evidenciado nas últimas comunicações”, diz o banco. Os cálculos do Bradesco indicam que os serviços subjacentes aceleraram de 5,6% para 6,9%, na média móvel de três meses dessazonalizadas. O banco avalia que a abertura foi pressionada por alimentação fora do domicílio, conserto de automóvel e serviços pessoais. O Bradesco manteve as projeções de 4,8% e 3,6% para a alta do IPCA em 2023 e 2024, respectivamente.

